Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 10:38
EŞ Durumu Tayini

Zabıt katibi olarak çalışıyorum. 1 yılımı doldurunca eş durumu yazıcam. Eş durumu için yıl içinde dönem varmı varsa ne zaman teşekkürler.

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