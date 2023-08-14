Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 10:47
İldisi iptali ve ikinci ildisi ve eş durumu sorunu

İldisini iptal eden birisi ikinciye basvurabiliyor mu ?Ayrıca eş durumu yapılır mı?


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 10:48

Mantıken yapabilirsin


Osman2019
Aday Memur
14 Ağustos 2023 10:54

Pelin hocam doğru cevabı vermiş

Pelinin, 2 saat önce

Mantıken yapabilirsin

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