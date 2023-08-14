Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 11:07
AĞUSTOS AYI BORDRO

Ağustos ayı bordrolar yayınlanmıştır arkadaşlar bilginize.


kral122
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 11:18

31150


payitaht26
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 11:22

Allah senden razı olsun ağabey


xLmx
Memur
14 Ağustos 2023 12:19
8138 in yanında yazan ne oluyor

Qovboypolis01
Şef
14 Ağustos 2023 12:23

8138 TL ilave ödeme olarak kanunla bordroya eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965. Bu ek gösterge memur maaş katsayısı ile çarpıldığında 8138 TL olur. Damga vergisi kesildikten sonra net 8077 TL olarak maaşa yansır.

xLmx, 49 dk. önce
8138 in yanında yazan ne oluyor

xLmx
Memur
14 Ağustos 2023 12:24
tamam hocam. sabit kalmasında:)
Qovboypolis01, 45 dk. önce

8138 TL ilave ödeme olarak kanunla bordroya eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965. Bu ek gösterge memur maaş katsayısı ile çarpıldığında 8138 TL olur. Damga vergisi kesildikten sonra net 8077 TL olarak maaşa yansır.


Türkçü07
Şef
14 Ağustos 2023 12:26
Ocak zammında bu 8077 nin bize faydası yada zararı olacak mı kardeşim bilgin var mı? Dahil edilecek mi zamma?
Qovboypolis01, 45 dk. önce

8138 TL ilave ödeme olarak kanunla bordroya eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965. Bu ek gösterge memur maaş katsayısı ile çarpıldığında 8138 TL olur. Damga vergisi kesildikten sonra net 8077 TL olarak maaşa yansır.


firatli_genclik
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 12:35

Zam memur maaş katsayısına gelecek. Bu ücrette memur maaş katsayısına bağlı olduğuna göre tabii ki


Tüm isimler alınmış
Aday Memur
14 Ağustos 2023 12:38

Bu vergi nasıl bir şeymiş böyle. iki ay önce benden 5 bin az alan adam zamdon sonra benden 4 bin az almaya başladı. SEYYANEN DİYE AĞLAYIP ZIRLAYANDAN DA SEYYANEN VEREN YÜCE HÜKÜMETİMİZDEN DE ALLAH RAZI OLSUN. Ama keşke vergilere falan da seyyanen yapılsaydı.

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