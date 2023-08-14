KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2023 11:29
Kpss sonuçları açıklandıktan sonra atama söz konusu mu?
Merhaba arkadaslar, mülakat kalkacak deniyordu, kpss sonuçları açıklandıktan sonra yeni dönem için atana olacağına daire duyum, haber vb var mı? Insallah puanlarımızi hemen kullanabiliriz

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