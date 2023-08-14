2016 sonrası memur olanlara ilave bir derece verilmesi hakkında !

Bilindiği üzere, 7433 sayılı Kanun ile 450.000 civarında sözleşmeli personel memur kadrosuna atandı . Ayrıca 15.01.2016 tarihinden sonra yüzbinlerce personel istihdam edildi ancak söz konusu tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Devlet Memurlarına ilave derece verilmemiş ve yetkili sendika tarafından gündeme dahi getirilmemiştir.

Konuyla ilgili geçmiş dönemde ;

15.01.2005 tarihinde görevde bulunanlara 15 ocak 2005'ten sonra ilave bir derece verildi.

Akabinde, 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin "İlave derece verilmesi" başlıklı 28. maddesi ile daha önce ek geçici madde hükümlerinde yararlanmamış olanlara 15 Ocak 2016'da görevde bulunan kamu personeline verildi ve Ayrıca bu tarihten önce emekli olanlar da 1 dereceden yararlandı.

Ancak , 15.01.2016 tarihini müteakip , bugüne kadar açıktan istihdam edilen ve 2023 yılında sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçen yaklaşık 1 milyon civarında personel ilave bir dereceden faydalanması gerekirken , düzenleme yapılmaması nedeniyle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu ve çalışma barışını bozduğu değerlendirilmektedir.

Soru şu : Bu konuyu açıkça bildiği halde yetkili sendika MEMURSEN bu konuyu neden memurların taleplerinde yerine getirmiyor?

Cevap Şu: Bu zamana kadar memur lehine ne yapmış ki bir hakkını savunsun Memur Sen'in tek yaptığı şey üyeler istifa etmesin diye sendikalı olanlara aylık devlet 200 Tl para ödesin.