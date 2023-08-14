Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 11:53
Ankara da kiralık daire arayanlar

Ankara Yenimahalle Şentepe son durakta teleferik istasyonu yanında çok merkezi 3+1 daire ebeveyn banyolu cam balkonlu kiralık daire var. İlgilenen olursa özelden mesaj atabilir.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.26 Nisan açığa alınanlarBeraat ve takipsizlik alıp, iade olmayı bekleyenlerihvancı kafa etlik şehir hastanesiPrematüre bebek için refakat izni nasıl alınır ? 2. Şark kalktı mıMazeret DilekcesiYıllık izinde atış yapmak

Sözlük

sözleşme 1 Elalem barikatı 3 vatansız 2 sobalı ev 1 wonder-mucize 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 Her şeye kulp bulma hastalığı 1 Muskat 1 padawan 1 tumb 1

Son Haberler

Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyorVan'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandıTuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldüKocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.