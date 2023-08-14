2023 Ağustos sendika aidatı yüzde 200 zamlanmış

Daha önce de yazmıştım ama pek dikkat çekmedi. Sendika aidatı damga vergisi matrahına göre ödenir. Normalde 2022 haziranda ortalama bir memurdan 90 tl sendika aidatı kesiliyordu. Yapılan %17,55 zammın sendika aidatını artırması 105 tl ye getirmesi normal ancak memur maaşına gelen seyyanen 8077 tl nin tamamı damga vergisine tabi olduğundan 40 tl ekstra artışla 90 tl ödeyenin sendika aidatı 145 tl ye çıkmış oldu.

2023 ün ilk yarısında 90*3=270 tl ödeyip 910 tl alıyorduk yani 640 tl bize kalıyordu şimdi ise 145*3=435 tl ödeyip 1070 tl alıyoruz yani bize kalan 635 tl ye düştü.