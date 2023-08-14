KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 12:02
2024 Maden Mühendisleri Kpss/Atama

2024 yılında hem kpss hemde atamalar bu başlık altında devam edelim.


Usta Madenci
14 Ağustos 2023 12:04

En çok maden mühendisi alımı yapan kurumlar.


Usta Madenci
14 Ağustos 2023 12:06

En fazla alım yapan kurumlar.TTK, TKİ, ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Dhmi aim guncel maas?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Türkiye Petrolleri mülakatı hakkındaKpss temeli olmayan birisi?2024 Maden Mühendisleri Kpss/Atama2024 KPSS lisansMaden Mühendisi atamaMühendisler Olarak 20.000 Kadro İstiyoruz!DSİ yedekler

Sözlük

wonder-mucize 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 3 zaman aşımı 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 karaciğer yağlanması 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 3 aşure 1 Zerengökçe 2 kabul 1 vatansız 2

Son Haberler

Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyorVan'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandıTuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldüKocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.