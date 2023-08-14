Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 12:06
Derece kıdem

Merhabalar. 14nisan2020 de lisans hemşire olarak işe başladım. Çalışırken yüksek lisans bitirdim. Şu an olmam gereken derece kıdemim nedir ? Lütfen bilgisi olan cevaplayabilir mi?


lDeimosl
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 12:26

7/2

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