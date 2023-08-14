Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 12:26
Çiftlik ağaları teftiş edilmeli!!!

Okul müdür ve müdür yardimcilari okulları çiftlikleri gibi görüyorlar

Maaş karşılığı girmesi gereken derslere doğru dürüst gitmiyorlar

Mesaiye riayet etmiyorlar v.svs.

2023/2024 öğretim yılında liseler bakanlık müfettişleri

Diğer okullar ilköğretim müfettişleri tarafından

İdari teftiş yapılmalı

İşini yapmayan idareciler toptan alınarak öğretmen olarak gorevlendirilmeliler

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