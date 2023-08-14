Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 13:05
Çiftlik ağaları hizaya çekilmeli !!

Okul müdür ve müdür yardımcıları okulları babalarının çiftliği gibi görüyorlar

Öğretmenleri de maraba !

Mesaiye riayet etmiyorlar

Maaş karşılığı dersleri işlemiyor kar

Adam kayirmaca v.s.v.s

Lisel idareleri bakanlık müfettişleri tarafından

Diğer okullar ilköğretim müfettişleri tarafından idari teftişe tabi tutulmalı

İşini yapmayanlar acilen 2023/2024 öğretim yılında alınmalı bir daha idareci yapılmamalı

Çoğunluğu komputur arkasına saklanarak vakit geciriyorlar


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 13:06

Bana kalırsa okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı olmamalı, sene başında ilçe milli eğitim müdürü ders programı yapıp vermeli başka da bir şeye gerek yok


mkilic28
Aday Memur
14 Ağustos 2023 13:09

sana kalsa okulda olmasın dersin

Pelinin, 2 saat önce

Bana kalırsa okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı olmamalı, sene başında ilçe milli eğitim müdürü ders programı yapıp vermeli başka da bir şeye gerek yok


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 13:15

Benim hiç öyle bir düşüncem yok ama benim hakkımda fikir beyan edebilecek samimiyeti nerden buldunuz acaba biraz had hudud konusunda sıkıntılı mıyız?

mkilic28, 2 saat önce

sana kalsa okulda olmasın dersin


Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 13:32

Yok aga bu forumda üslup sorunu var, had sorunu var. adam direk bodoslama senli benli konuşuyor. yahu hiç mi görgüden falan haberiniz yok bilmiyorum ki

mkilic28, 2 saat önce

sana kalsa okulda olmasın dersin


matematikogretmenii
Şef
14 Ağustos 2023 14:09
İdare olmamalı mı?
Pelinin, 2 saat önce

Bana kalırsa okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı olmamalı, sene başında ilçe milli eğitim müdürü ders programı yapıp vermeli başka da bir şeye gerek yok


Argan35
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 14:15

İdare olmadan okulun envanter işlerini kim yürütecek? Öğretmenlerin bu işleri yürütmesi için yeterli zamanı yok ki...

Pelinin, 2 saat önce

Benim hiç öyle bir düşüncem yok ama benim hakkımda fikir beyan edebilecek samimiyeti nerden buldunuz acaba biraz had hudud konusunda sıkıntılı mıyız?


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 14:32

Öğretmen yürütmemeli zaten ilçe milli yürütmeli bence

Argan35, 1 saat önce

İdare olmadan okulun envanter işlerini kim yürütecek? Öğretmenlerin bu işleri yürütmesi için yeterli zamanı yok ki...


Argan35
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 14:33

İlçe uzak oralardan gelip köy okullarıyla mı uğraşacak? Yapmazlar, onu okulda idareci bence olmalı.

Pelinin, 43 dk. önce

Öğretmen yürütmemeli zaten ilçe milli yürütmeli bence


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 14:35

İdare ilçe milli eğitim olmalı, öğretmenlerin bireysel istekleri ders programına yansımamalı hakkaniyetsiz ders programından çok bıktım

matematikogretmenii, 1 saat önce
İdare olmamalı mı?

matematikogretmenii
Şef
14 Ağustos 2023 14:42
Ders programından beklentiniz nedir?
Pelinin, 40 dk. önce

İdare ilçe milli eğitim olmalı, öğretmenlerin bireysel istekleri ders programına yansımamalı hakkaniyetsiz ders programından çok bıktım


mkilic28
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:07

pardon hanfendi siz her konuda fikir beyan edebilirsiniz çünkü her şeyi çok iyi bilen sizlersiniz birde aşağıda yazan yalaka arkadaş var o da büyük ihtimal sizin kafadan

Pelinin, 2 saat önce

Benim hiç öyle bir düşüncem yok ama benim hakkımda fikir beyan edebilecek samimiyeti nerden buldunuz acaba biraz had hudud konusunda sıkıntılı mıyız?

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