Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 13:05
Asker Öğretmenlik Terhis İşlemleri

Asker öğretmenliğim bu ay bitiyor. Hangi işlemlerin yapılması gerekiyor?

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