Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ağustos 2023 13:11
Kitten istifa.

Herkese kolay gelsin. 657 92 maddede belirtilen istifa ve memuriyete geri dönüş kapsamında, 399 kitten istifa etmek'' 2 defadan fazla istifa '' sayısına dahil midir?

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