KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 13:31
ASEM İNTİBAKTA BIRAKTIM GECEN DÖNEM, 30 DÖNEM POMEME GİRDİM POLİS OLMAYA ENGEL Mİ

ASEM İNTİBAKTA BIRAKTIM GECEN DÖNEM, 30 DÖNEM POMEME GİRDİM POLİS OLMAYA ENGEL Mİ

Çevrenizde bu durumda kazanan varsa yazabilirse çok sevinirim.

Çünkü polis yönetmenliğinde engel teşkil etmiyor.


zaMqi
Aday Memur
14 Ağustos 2023 14:40

Herhangi bir engel teşkil etmiyor. Bırakıp sonradan kazanan tanıdıklarım var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

F41 Anksiyete Bozukluğu, Diğer tanısı eğitimde elenme sebebi mi?Pomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçinPOMEM GENEL SAĞLIK HAKKINDAASEM İNTİBAKTA BIRAKTIM GECEN DÖNEM, 30 DÖNEM POMEME GİRDİM POLİS OLMAYA ENGEL MİBekçilik veya polislik PsikiyatriKPSS 64 parkur 65 lisans erkekDış kaynak komiser alımı

Sözlük

yetki devri 1 takas 2 Gabin 5 Haksız Fiil 1 Bugün olanlar 1 vatansız 2 günde 2 kez şarj olan telefon 1 wonder-mucize 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 3 zaman aşımı 1

Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandıMilli futbolcu Arda Güler ameliyat edildiKARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi+300 TL sertifikalı akademik ilanda sınava tek kişi girecek!Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.