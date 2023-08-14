Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 13:36
Yardım
Bursa Yıldırım ilçe milli eğitim müdürlüğü noter onaylı vekaletname vermeme rağmen ilişiğimi kesmiyor. ne yapabilirim?

Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 13:37

Sebep neymiş neden kesmiyor, kılavuzu hatırlatın


Kenan Kardeş
Aday Memur
14 Ağustos 2023 14:18

Hocam kılavuza nereden ulaşabilirim. İlçe kabul etmiyor.

Pelinin, 2 saat önce

Sebep neymiş neden kesmiyor, kılavuzu hatırlatın


melcea
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 14:19

Il Milli Egitimle gorustunuz mu?


kutlay7
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 14:35

Kilavuza nerden ulasirim diyen adam da memurluk yapmasin ya

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