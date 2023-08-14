Okul rehberlik servisleri kapatilmalk

Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler buralara yönlendirilip okul saatleri dışında RAM larda tedavi edilse fena olmaz. Öğrenci oraya git gel onunla mı uğraşacam diye rahat durur belki. Okuldaki rehberliğe gönderiyoruz zıplayarak gidip koşarak geri geliyor dersten de yırtmış oluyor ödül gibi.

Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler buralara yönlendirilip okul saatleri dışında RAM larda tedavi edilse fena olmaz. Öğrenci oraya git gel onunla mı uğraşacam diye rahat durur belki. Okuldaki rehberliğe gönderiyoruz zıplayarak gidip koşarak geri geliyor dersten de yırtmış oluyor ödül gibi.