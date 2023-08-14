Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 13:43
Okul rehberlik servisleri kapatilmalk

Rehberlik araştırma merkezi olan yerlerdeki okullar dakinrehberlik servisleri kapatılmalı buradaki öğrenciler rehberlik araştırma merkezlerine yonlendirilmeli buradaki öğretmenler okul ziyaretleri yaparak seminer vermeliler

Kapatılan okul rehberlik servisindeki öğretmenler rehberlik araştırma merkezi olmayan kırsal kesimde ki okullarda gorevlendirilmeli.


matematikogretmenii
Şef
14 Ağustos 2023 14:03
Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler buralara yönlendirilip okul saatleri dışında RAM larda tedavi edilse fena olmaz. Öğrenci oraya git gel onunla mı uğraşacam diye rahat durur belki. Okuldaki rehberliğe gönderiyoruz zıplayarak gidip koşarak geri geliyor dersten de yırtmış oluyor ödül gibi.

al bi de burdan yakö
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:02

Kapalı olan odalarında ne oluyor acaba?? 78 yıllık öğretmenim pederecilerin bu zamana kadar bir iş yaptıklarını göremedim.


BayrakHoca
Şef
14 Ağustos 2023 15:09

Özellikle İlkokul ve ortaokullarda rehberlik servisi asla olmamalıdır.

İhtiyacı bırakın ZARAR VERİYOR

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