Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 13:51
Derece kademe

Bu ay 7/3 olmam gerekirken maaş bordromda yine 7/2 görünüyor.Herhangi bir cezam da yok iken buna sebep ne olabilir,ne yapmalıyım?Yeni tayin oldum ama onunla ilgisi olduğunu düşünmüyorum.Konu hakkında bilgisi olan abilerimiz bilgi verirse uygun olur,iyi calismalar

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.26 Nisan açığa alınanlarBeraat ve takipsizlik alıp, iade olmayı bekleyenlerihvancı kafa etlik şehir hastanesiPrematüre bebek için refakat izni nasıl alınır ? Mazeret Dilekcesi2. Şark kalktı mıPolisin maaşı

Sözlük

Eksik Borç 1 aşure 1 Zerengökçe 3 günde 2 kez şarj olan telefon 1 yetki devri 1 icap 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 karaciğer yağlanması 1 Zihni Kayıt 1 yengeç 1

Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandıMilli futbolcu Arda Güler ameliyat edildiKARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi+300 TL sertifikalı akademik ilanda sınava tek kişi girecek!Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.