Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Ağustos 2023 14:11
Eğitim döneminde yıllık izin

Bir öğretim üyesinin eğitim döneminde yıllık izin kullanıp kullanamayacağına dair mevzuatta net bir hüküm var mı? Örneğin akademisyen, dersinin bulunduğu ya da bulunmadığı gün veya günler için yıllık izin alabilir mi? Yıllık izin alamıyorsa, katılması gereken bir etkinlik (kongre vs değil ama özel ilgi alanı ile ilgili bir organizasyon) olduğunda buna nasıl katılım sağlayabilir?

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