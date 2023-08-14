Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 14:18
Kadrolu memurluktan öğretmenliğe istifa nasıl olur
Merhaba ben aynı bakanlıkta kadrolu memurum öğretmen olarak atandım bize mesaj geldi fakat kararname gelmedi istifa için ilçeye vs sordum kimse net bir şey bilmiyor maaşlar bordroya çıktığı için de geri ödeme yaparsın dediler kamu borcu oluyormuş 31 ağustosta sözleşme imzalayacakmışız ne zaman istifa etmem gerek maaşının ne kadarını alır ne kadarını iade ederim faiz de işlenir dediler bu neye göre oluyor. Ayrıca istifa dilekçem hemen onaylanır mı 1 aylık süre beklemeden görevden çekiliyorum direnerek belirt dediler

Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 14:29

Şimdi nasıl oluyor bilmiyorum ancak önceden istifa edilmiyordu diye biliyorum, sen memur olmaya devam edeceğin için başka kuruma atandığına dair bir dilekçe yazılır heralde çünkü kademeni dereceni işleteceksin, başka kadroya geçiş gibi olmalı iyi dorun öğrenin


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 14:31

Yani memurluktan istifa etmiyorsunuz kurum ve kadro değişikliği oluyor muvafakat gibi bir şey alıyor olabilirsiniz iyice öğrenin il milli eğitimden

Pelinin, 47 dk. önce

Şimdi nasıl oluyor bilmiyorum ancak önceden istifa edilmiyordu diye biliyorum, sen memur olmaya devam edeceğin için başka kuruma atandığına dair bir dilekçe yazılır heralde çünkü kademeni dereceni işleteceksin, başka kadroya geçiş gibi olmalı iyi dorun öğrenin

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