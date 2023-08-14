Kadrolu memurluktan öğretmenliğe istifa nasıl olur

Merhaba ben aynı bakanlıkta kadrolu memurum öğretmen olarak atandım bize mesaj geldi fakat kararname gelmedi istifa için ilçeye vs sordum kimse net bir şey bilmiyor maaşlar bordroya çıktığı için de geri ödeme yaparsın dediler kamu borcu oluyormuş 31 ağustosta sözleşme imzalayacakmışız ne zaman istifa etmem gerek maaşının ne kadarını alır ne kadarını iade ederim faiz de işlenir dediler bu neye göre oluyor. Ayrıca istifa dilekçem hemen onaylanır mı 1 aylık süre beklemeden görevden çekiliyorum direnerek belirt dediler

Merhaba ben aynı bakanlıkta kadrolu memurum öğretmen olarak atandım bize mesaj geldi fakat kararname gelmedi istifa için ilçeye vs sordum kimse net bir şey bilmiyor maaşlar bordroya çıktığı için de geri ödeme yaparsın dediler kamu borcu oluyormuş 31 ağustosta sözleşme imzalayacakmışız ne zaman istifa etmem gerek maaşının ne kadarını alır ne kadarını iade ederim faiz de işlenir dediler bu neye göre oluyor. Ayrıca istifa dilekçem hemen onaylanır mı 1 aylık süre beklemeden görevden çekiliyorum direnerek belirt dediler