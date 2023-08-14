Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 14:22
Aday öğretmen derece kademe

Merhabalar aday öğretmen olmama rağmen önceki memuriyetimden dolayı derece ve kademem mebbiste 8/2 olarak gözüküyor fakat bordro da maaşım 9/1 olarak yatmakta. Bunun sebebi hala adaylığımın kalkmamış olması mı yoksa idare tarafından bir işlem hatası mı var?

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