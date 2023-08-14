Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


14 Ağustos 2023 14:23
Malulen emekliye ayrılan bir devlet memuru EKPSS ye girerek memur olarak yeniden atanabilir mi?

Sağlık Bakanlığın'dan malülen emekli VHKİ engelli devlet memuru EKPSS ile İç İşleri Bakanlığı engelli VHKİ kadrosuna atanabilir mi? Hukuki bir engel var mı?

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