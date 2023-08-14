Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 14:34
Üniversite hastanesinde Sağlık teknikeri olmama rağmen 15 yıldır büro personeli kadrosundayım

arkadaşlar merhaba Bir üniversite hastanesinde Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezüniyetim ve tekniker diplamamla 21 yıldır çalışıyorum 2007 de khk ile 4b ye 2011 de memuriyete geçerken kadromu alamadım ünvan değişikliği sınavı açılacağı söylensede kurumum pek yanaşmıyor sınavda açmıyor. bu nedenle kadromu alamıyorum. bu şekilde bir durum yaşayan varmı. Çünkü benim bildiğim tüm üniversiteler geçiş esnansında tekniker kadrolarını verdi. Benim kurumumda bizim bölüm hariç diğer tüm sağlık hizmetleri mezunlarına kadroyu verdi ancak biz büro personeli olarak kaldık. Bu durumda ne yapılabilir. bu şekilde kadrosunu alarak tekniker olarak çalışan varmıdır.

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