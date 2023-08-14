Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


14 Ağustos 2023 14:46
Önlisanstan lisansa geçişte kaç derece ve kademe verilir?

Değerli arkadaşlar konu hakkında bilgisi olan varsa detaylı bilgi verirseniz sevinirim...Ayrıca maaş ne kadar farkeder.. ? Şimdiden teşekkür ederim.

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