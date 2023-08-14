Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 14:47
Zabita Memuru Nakil

Iyi gunler arkadaslar zabita memuru olarak saglik bakanligina maliye bakanligi il ozel idaresine nakil olarak gecebilir miyim zabita kadrosunda olmam sikinti olur mu ?


bravehard
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:06

Sayın Hocam, kadronuz her ne olursa olsun, Belediyelerden genel bütçeli herhangi bir kuruma geçmek için çok büyük bir torpiliniz olması gerekir. Böyle bir torpiliniz yoksa, imkansız derecesindedir.

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