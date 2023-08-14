Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 14:48
Kamu teklifi ne zaman ve nerde aciklanacak arkadaşlar

Devletin zam ve yan hak teklifi nerede ve ne zaman açıklanacak arkadaşlar


volkanv38
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 14:50

Yaklaşık 1 saat önce Ali yalçın bakanlık önünde konuşma yapıp içeri girdi muhtemelen toplantı yarım saat kadar önce başlamıştır. Toplantı bittiğinde açıklama yapılır.

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