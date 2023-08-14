Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 14:48
Görevde yükselme sınavı Kıdem şartı

Arkadaşlar merhabalar ben memuriyette atandığımda 2 ay çalışıp askere gittim 6 ay, kurumumun sisteminde askerlik kıdem süresine dahil olarak gözüküyor. Bu kasım ayında ise tam 2 yılım doluyor ( askerlik süresiyle beraber) eğer ocakta görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına açılır ise başvurabilir miyim? Sınava başvuru şartlarında 2 yıl hizmet şartı var?


debug
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:15

fiili hizmet istiyolar bu gibi durumlarda. Yine de kesin bilgi için kurumunuza danışın.


Produss
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:15

bulunduğun ünvana dair şart varsa olmayabilir.Yani memur ünvanında 2 yıl çalışma şartı veya nühendis olarak 4 yıl çalışma şartı gibi. Askerlikteki geçen süre hizmetten sayılıyor fakat fiili olarak o işi yapmıyorsun.

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