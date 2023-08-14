Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 14:58
Görevde Yükselme ( İdare Memuru )

Arkadaşlar merhaba. Bilindiği üzere 200 tane idare memuru alımı olacak. Geçmiş senelerde göre tahminen kaç net yapılırsa sözlü mülakata kalınır? Bir fikri olan var mı? Elbette sınavı 1. olarak bitirecek olan kişinin çözdüğü soru sayısı burada baz alınıyor. En azından bir fikri veya yorumu olan varsa paylaşabilir mi?

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