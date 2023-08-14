Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 14:58
Samos gezi rehberi (3 günlük)

Merhaba seyahat severler, 3 gün boyunca Samos adasını baştan sona keşfettik. Gezilmesi en güzel yerleri sizin için derledik. Video da aklınıza takılan veya merak ettiğiniz soruları bekliyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=5XBwECD5X3g

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