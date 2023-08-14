Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:01
İntibak işlemleri
2014 yılında liseden mezun oldum. 22.06.2015 yılında lise mezunu olarak yhs/hizmetli(13/3) olarak atandım. Daha sonra 03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla VHKİ(10/1) oldum. 2020 yılında lisans mezunu oldum ve 13.08.2020 yılında intibak yapılarak 7/3 oldum. Son olarak tekrar görevde yükselme sınavıyla sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. Bu bilgiler doğrultusunda şu an olmam gereken derece, kademe ve ek göstergem ne olması gerekiyor?

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