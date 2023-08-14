İntibak işlemleri

2014 yılında liseden mezun oldum. 22.06.2015 yılında lise mezunu olarak yhs/hizmetli(13/3) olarak atandım. Daha sonra 03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla VHKİ(10/1) oldum. 2020 yılında lisans mezunu oldum ve 13.08.2020 yılında intibak yapılarak 7/3 oldum. Son olarak tekrar görevde yükselme sınavıyla sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. Bu bilgiler doğrultusunda şu an olmam gereken derece, kademe ve ek göstergem ne olması gerekiyor?

2014 yılında liseden mezun oldum. 22.06.2015 yılında lise mezunu olarak yhs/hizmetli(13/3) olarak atandım. Daha sonra 03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla VHKİ(10/1) oldum. 2020 yılında lisans mezunu oldum ve 13.08.2020 yılında intibak yapılarak 7/3 oldum. Son olarak tekrar görevde yükselme sınavıyla sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. Bu bilgiler doğrultusunda şu an olmam gereken derece, kademe ve ek göstergem ne olması gerekiyor?