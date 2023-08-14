Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 15:16
böyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..

Az önce bir arkadaşla tartışıyorduk, e istifa et o zaman, neden üyesin hala, ben hiçbirinin üyesi değilim, demiştim.

-"Ayda 200 TL veriyorlar, neden istifa edeyim" dedi.

Ciddi olabilir mi sizce? Sendikaya üye olanlar ayda 200 TL para mı alıyor?

Yani gerçekten böyle bir şey var mı?

Benim ödediğim vergiler, bazı örgütlere üye olan kişilere rüşvet olarak dağıtılıyor mu?

Olabilr mi böyle saçma bir şey ya?

Mesela ben mahallemdeki yoga kulübüne, dağcılık kulübüne üyeyim ve aidatı kendim ödüyorum, vatandaş benim kulüplerimin adiatını vergileri ile ödemeyior yani...

Ayrıca World Kart üyeliğim de var, yıllık üyelik ücretini kendim ödüyorum.

Böyle bir şey var mı gerçekten? Yoksa hepiniz aldığınız için sesiniz çıkmıyor mu?


yeniüye.00
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:25

bir önceki toplu sözleşmede imzalandı sendikaya üye olanlar alıyor evet. Sendika bizim için masaya oturup kendine pay çıkardı. hukuksuz bir durum yok. sadece sendika kazanan oldu


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:25

Sakin ol şampiyon..... Onlar da bu işin içinde. Hala anlamadın mı&#128515;


hocam69
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:51

artık sendika katkısının bir anlamı kalmadı, maaşlardan aylık 150 tl kesilip, 3 ayda bir 600 tl ödenecek.


Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 15:55

Hocam var böyle bişey. Evet. Sendikasız olanlara resmen sendikaya geçin diye verdiler.


deryademir2000a
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:07

İlk kez duydum bunu yalnız


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 16:16

Bunda garipsenecek şaşılacak bir durum yok, demokratik bir toplum olmanın gereği olan mesleki örgütlenmeyi teşvik amacıyla verilen bir miktar, siz gittiğiniz yoga dersi dağcılık kulübü ile bir sendikayı karşılaştırıyor iseniz zaten bu konuyu anlamanız zor. Lütfen eğitim fakültelerine sosyoloji dersi konulsun bu kadar toplumbilimden uzak öğretmenler yetişmemeli


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:25

Word kart üyeliği için banka ile görüşseniz çözülür diye düşünüyorum.


moideen
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:05

Onun adı toplu sözleşme ikramiyesi. Toplu sözleşmeyi öğretmen adına sendika yürüttüğüne göre tabi ki sendikalı öğretmen para alacak alacak. Ayrıca bu ülkede sadece siz vergi vermiyorsunuz, biz de veriyoruz. Dolayısıyla kendi toplu sözleşme ikramiyemizi kendimiz ödemiş oluyoruz. Sizlik bir durum yok. :))

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