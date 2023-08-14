böyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..

Az önce bir arkadaşla tartışıyorduk, e istifa et o zaman, neden üyesin hala, ben hiçbirinin üyesi değilim, demiştim.

-"Ayda 200 TL veriyorlar, neden istifa edeyim" dedi.

Ciddi olabilir mi sizce? Sendikaya üye olanlar ayda 200 TL para mı alıyor?

Yani gerçekten böyle bir şey var mı?

Benim ödediğim vergiler, bazı örgütlere üye olan kişilere rüşvet olarak dağıtılıyor mu?

Olabilr mi böyle saçma bir şey ya?

Mesela ben mahallemdeki yoga kulübüne, dağcılık kulübüne üyeyim ve aidatı kendim ödüyorum, vatandaş benim kulüplerimin adiatını vergileri ile ödemeyior yani...

Ayrıca World Kart üyeliğim de var, yıllık üyelik ücretini kendim ödüyorum.

Böyle bir şey var mı gerçekten? Yoksa hepiniz aldığınız için sesiniz çıkmıyor mu?