Hükümetin teklifi çok çok düşük.

Resmen komedi adamlar 3 er aylık enflasyon istiyordu da bilmem %110du da.. Ee en fazla 3,5 daha artar o kadar. Zaten ilk teklif önemliydi

Resmen komedi adamlar 3 er aylık enflasyon istiyordu da bilmem %110du da.. Ee en fazla 3,5 daha artar o kadar. Zaten ilk teklif önemliydi