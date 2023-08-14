Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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14 Ağustos 2023 15:24
Hükümetin teklifi çok çok düşük.
2024 ilk 6 Ay%14 İkinci 6 Ay%9 2025 ilk 6 Ay%6 İkinci 6 Ay%5

beyazdag06
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:25
Resmen komedi adamlar 3 er aylık enflasyon istiyordu da bilmem %110du da.. Ee en fazla 3,5 daha artar o kadar. Zaten ilk teklif önemliydi

Yaman.Asker
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:26

yazık çok yazık. Memur ölsün.


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:27
Hükümetimiz teklifi revize etmeli. Memurunu zor durumda bırakmamalı cidden zor durumdayız.

xLmx
Memur
14 Ağustos 2023 15:28
enflasyon farkıyla 40in üstünde gelir

mühendis.86
Memur
14 Ağustos 2023 15:28

En fazla 14 ü 15 yaparlar 9 u 10 yaparlar.

Rafaello, 2 saat önce
Hükümetimiz teklifi revize etmeli. Memurunu zor durumda bırakmamalı cidden zor durumdayız.

keriminho86
Şef
14 Ağustos 2023 15:29

Temmuz enflasyonu %10 gelmiş, adam 6 ay için %14 diyor. Şaka gibi :)


falancaolsun
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:29
sınavsız torpilli işçiye ful verdiler

Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:30
Vallahi bilmiyorum artık sağlam bir düzenleme yapılmalı. Alım gücümüz çok düşük

Son5yil
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:30

Ben zam oranıyla ilgilenmeyin deyince ilginç zihinli memurlar itiraz ediyordu. Yahu arkadaşım verilecek hiçbir zam enflasyonun üstünde kalmayacak. Sen neyin peşinden gidiyorsun.... Git diğer hakları almaya uğraş. Zam olayı kandırmaca, oyalamacadır. Yol, yemke yardımı, ikramiye, ek ödeme, mesai vb. haklar üzerinde yoğunlaşmalıyız...


memursandertlisin
Şef
14 Ağustos 2023 15:30

özetle değil 2024 ta 2025 bittiğinde ve 2026 başında maaşlar bugüne göre yüzde 38 artmış olacak

tam bir rezalet


Chatgbt5
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:31

Bunun acısını yerel seçimlerde çok pis çıkaracaz.


beyazdag06
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:31
Hadi 2024 için mini Bi dokunuş yaparlar da 2025 in komikliğine baksanıza.

Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:31
Anlamadım bu konu neden eksilenir? Teklifi ben mi yaptım.

genegel
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:32

MB' nın bile 2024 için enflasyon beklentisi %33, verilen zam 2024 için kümülatif %24. Yine enflasyonun altında zam sonrasında da farkını alacağız yani enflasyon kadar zam almaya devam... (2025 için de teklif edilen yine enflasyon beklentisinin altında)


eem94
Şef
14 Ağustos 2023 15:32

arkadaşlar seçim öncesi memura yapacaklarını yaptılar ayrıca mehmet şimşek enflasyonun sebebi memurlar diyor siz neye umut bağladınız bu kadar ben bi 5 sene bişey beklemiyorum memurlara.


beyazdag06
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:33
Biz en iyisi yine enflasyon farkı hesabımızı yapalım.. Umud onda. Ağustos ta %7 gelir belki öyle öyle %35-40 busun

Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:34
Acı bir durum gerçekten
beyazdag06, 2 saat önce
Biz en iyisi yine enflasyon farkı hesabımızı yapalım.. Umud onda. Ağustos ta %7 gelir belki öyle öyle %35-40 busun

Nurullah4335
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:35
Anlaşıldı yarın bugünden daha fakir olacağız... Teşekkürler Sarı-Sen üyeleri , Teşekkürler işçiye kepçeyle memura çay kaşığıyla veren hükümet.

Mytmoor
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:35

Yine bana hüsran, yine bana hasret var

Yine biz esmer günler düştüüü, Eyvahhhh

3'er buçuk adım aralığıyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar...


cumali0655
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:35

Bakan bey, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon farklarının da %25 civarı olacağını öngörüyor ve bunu da zamdan sayıyor, ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR.

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