Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 15:24
Hadi iyisiniz yine

Dağ fare doğurdu 2 yıl daha açlık sınırında yaşayacaksınız

2024 ilk altı ay %14 ikinci altı ay %9


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:34

Herkes kenara para koysun yatırım yapsın daha kötü günler geliyor :(


hocam69
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:34

%49 zam bekleyenlere ne durumdalar?

Toplam 2 mesaj

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