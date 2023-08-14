Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:24
İlk 6 ay için yüzde 14
Evet açıklama yapıldı yüzde memnunsende memnundur umarım

izzetpasa
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:48

enflasyon beklentisi bile daha yüksek iyice saçmaladılar


kral122
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:50

Ocakta 42 oranın da zam görünüyor dedi bakan

Bence 20 Ocak Temmuz 15 diğerleri 10 10 kabul edilir

Kira yardımı belki gelir diğerleri gelmez


raulgonzalez07
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:51

eğerki bu memurun nabzını ölçmekse, kusura bakmasınlar kabul etmiyorum.


cesmiser
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 15:54

2. altı ay en az %40 enflasyon bekleniyor.yılbaşında en az % 40 enflasyon farkı olacak.. %14 zam nasıl olacak.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:39

matematik derslerine beden hocası mı giriyordu

14+9 u 20+15 mi yapcaklar 6+6 = 12 puan burdan

6+5 i de 10+10 9 puan da burdan

ek 21 puan vercekler yani :))

kral122, 1 saat önce

Ocakta 42 oranın da zam görünüyor dedi bakan

Bence 20 Ocak Temmuz 15 diğerleri 10 10 kabul edilir

Kira yardımı belki gelir diğerleri gelmez

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