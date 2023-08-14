Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:26
hahahhahhhh
torpilci işçilere ful sendika isteklerini verenler sağlam tartak geçiyor

genegel
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 16:03

Adamların toplu sözleşmesi çok iyi döneme denk geldi, bizimkileri de seçimden önce yapsalardı biz de bişeyler kapabilirdik, burada bazıları yerel seçimler var ocaktada iyi zam yapar dediler de, genel seçimde kazanmış adam yerel seçimde ekstra kesenin ağzını niye açsın. Artık 2028e kadar %3-5lere devam


ölene kadar sözleşme
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:06

2025 aralık ayı memur maaşı 29. masasını silen 50+ zuhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahah


kerouac79
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 16:14

istanbul-ankara'yı almak istiyorsa kesenin ağzını açmalı

genegel, 1 saat önce

Adamların toplu sözleşmesi çok iyi döneme denk geldi, bizimkileri de seçimden önce yapsalardı biz de bişeyler kapabilirdik, burada bazıları yerel seçimler var ocaktada iyi zam yapar dediler de, genel seçimde kazanmış adam yerel seçimde ekstra kesenin ağzını niye açsın. Artık 2028e kadar %3-5lere devam


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:16

HAHAHAHAHAHAHAHAHa

işte böyle yağlı yağlı :)))))

nerdesiniz polyannalar nerdesiniz sesiniz gelmiyor


Devir Kötü
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 17:02

Dünya CB seçimi olsa Memnunsen %10'dan fazla alamazdı...

genegel, 1 saat önce

Adamların toplu sözleşmesi çok iyi döneme denk geldi, bizimkileri de seçimden önce yapsalardı biz de bişeyler kapabilirdik, burada bazıları yerel seçimler var ocaktada iyi zam yapar dediler de, genel seçimde kazanmış adam yerel seçimde ekstra kesenin ağzını niye açsın. Artık 2028e kadar %3-5lere devam

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