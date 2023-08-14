Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 15:26
%14-%9-%6-%5 !

İki yıl boyunca memur ve memur emeklilerine verilecek olan sözde artış. Açlığa, sefalete devaam


1Muallimbey
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:29
Öyle deme kardeşim şimdi sarı sendikalı üye öğretmen toplar onları 34 zam iyidir der

Nurullah4335
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:34
Bakalım Ali Yalçın Bey! bunu nasıl zafer olarak pazarlayacak

hocam69
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:35

çok şükür hemen ev ve araba kredilerine bakmak lazım.


mrcs
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:40
ne güldüm ya. sarı yandaş sendika ve yardakçı sendika üyeleri. nasılsınız. mutlu musunuz. size çok bile. ben reisin yerinde olsam % 0,5 den 6 senelik imzalardım. neyse iyi eğlendim :)))

yldzhmt
Şef
14 Ağustos 2023 15:41

Yandas medyadan beklediggim haber

**Memura mujde! %34 zam

** Kümülatif %38

Insallah artirirlar


matemkogr
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:44

Merkez bankasının 2024 yılı için enflasyon beklentisi %33, hükümet temsilcilerinin 2024 yılı için memur maaşlarına verdiği zam teklifi toplamda yaklaşık %25. Gülüyoruz artık ağlanacak halimize.


s.ögretmen
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:45

Allah bilir enflasyon farkida vermezler


yakamoz0682
Şef
14 Ağustos 2023 15:50

nerde ali yalcın yalakaları Allah sizi bildiği gibi yapsın ..


Galatasarayg
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:50

3. Ayda bir tediye ve ikramiye verseler bu teklife kabuluz. Çogu yerde memur ve işci aynı işi yapıyor. Eşit işe eşit ücrete bile razı memur


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 15:51

Yeter fazla bile


araftaki vatandaş
Şef
14 Ağustos 2023 15:51
Seynnanen zam oyunu ile muhtemel. Emekliye oldu, gördük. Bize de yapılır bir bardak soğuk su hediyeli.
s.ögretmen, 2 saat önce

Allah bilir enflasyon farkida vermezler


Ddevran
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 15:53

arkadaşlar siz gerçekten memura zam verileceğini mi düşünüyorsunuz zam 2002 de beri belli her yıl enflasyon kadar ...


Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 15:53

Allah bereket versin. Yeter bu kadar


imperious81
Şef
14 Ağustos 2023 15:58

Aha ha. Bence fazla bile vermişler. Yetkili sendika ile bence bu zam teklifi çok. Toplamda 5,6 civarı olmalıydı.


masummemur
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:00

valla bu hükumet %1 bile verse oyunu verecek milyonlarca memur ve emeklisi var ülkede, bence verilen oranlar fazla bile, müstahak bu memur ve emeklilere, hele hele memur senlilere daha çok... hala daha bu sendikada duruyorlar ya..


karub9191
Şef
14 Ağustos 2023 16:34

Sınıf sınıf yan ödeme almak lazım. SGK da çalısan memurla adliyedeki katiple üniversitede çalışan bir olmamali. Sağlıkçılarin nöbet ücretini arttırmak lazım öğretmenin ek dersini arttırmak şart. Polise de daha insani şartlarda çalışma hakkı verilmeli. Kira yardımı falan geçin o işleri ama inşallah İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız için olur öyle bir hak. Çünkü onların işi zor.

Depremin yükü ağır. Bunu hep beraber ödeyeceğiz inşallah. Bunları da göz önünde tutmak lazım. Devlet çalışan dışında vergi alamıyor. Esnaf çakal. Bunlar da duzelirse Türkiye 2010 ki yıllarina geri dönebilir.


serdar202020
Şef
14 Ağustos 2023 16:52

arkadaşlar bu zam tüm memurları kapsıyor değil mi kamuda çalışan polis-hemşire-doktor vb.


Velocıraptor
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 17:06

ARKADAŞLAR ! Umutsuzluğa kapılmayın!

17.5 Ali birazdan çok çok sert tepki gösterir ve 15+10!a imzayı çakar !

Toplam 18 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışızam oranıOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmaliMaaşlarımız devlet sırrı mı?İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksın%14-%9-%6-%5 !Hizmet Puanı Devretme Tarihi

Sözlük

günde 2 kez şarj olan telefon 1 Gabin 5 latife beyanı 1 Haksız Fiil 1 icap 1 zaman aşımı 2 Elalem barikatı 5 nasılsın 1 yengeç 1 vatansız 2

Son Haberler

Depremzede besicilere TİGEM'in üst düzey hayvanları dağıtılıyorDolar günü 27,04 TL'den tamamladıMeteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecekEbru Erdem davasının hükümlüsü tahliye olduktan sonra cinayet işlediBile bile sıkıştırdı, iki genci öldürdü, 'Ben biraz şımarığım' dedi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.