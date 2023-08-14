%14-%9-%6-%5 !

ne güldüm ya. sarı yandaş sendika ve yardakçı sendika üyeleri. nasılsınız. mutlu musunuz. size çok bile. ben reisin yerinde olsam % 0,5 den 6 senelik imzalardım. neyse iyi eğlendim :)))

ne güldüm ya. sarı yandaş sendika ve yardakçı sendika üyeleri. nasılsınız. mutlu musunuz. size çok bile. ben reisin yerinde olsam % 0,5 den 6 senelik imzalardım. neyse iyi eğlendim :)))