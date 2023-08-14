Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:26
Yüzde 500 artı yüzde 500 de teklif edilse yine tüfe kadar zam alacaktık.

İlk 6 ay için tüfe'ye eklenen zam, ikinci altı ayda tüfe'den düşüldüğü için dört dönemin toplamında tüfe kadar zam alınır. İnanmayan otursun hesap etsin.

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