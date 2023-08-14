Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:30
Kira yardımı vermediler mi şimdi

Kira yardımı vermediler mi şimdi


Ankaraliyargic
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:40

++


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:41
Daha belli değil. Sadece zam teklifini sunmuş. Gerisi de görüşülecek
Ankaraliyargic, 2 saat önce

++


izzetpasa
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:47

adı bile geçmedi galiba yalan oldu


Çorluilolsun
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:49

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk değerlendirmesini yaptı. "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli" diyen Yalçın, "Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" şeklinde yorumda bulundu.


usomer
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:50

Kira yardımı değil de kol saati verecekler gibi...


Çorluilolsun
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:51

sayın bakan taraf değil paydaşız dedi Allahtan paydaşız taraf olsanız nolacak belli değil.. yazık gerçekten mali teklif çok komik bizim maaşımızı tüik in insafı belirliyor


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:52
Hiç umudum yok. Sosyal haklar hakkında hiç ama hiç umudum ypk
Çorluilolsun, 1 saat önce

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk değerlendirmesini yaptı. "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli" diyen Yalçın, "Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" şeklinde yorumda bulundu.


cetek
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:52

Yüzde 14 zam teklif eden adam kira yardımı mı verecek? Ciddi misiniz siz?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:06

Zammı bile vermemek için yemin etmişler gibi


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 17:08

adamlar maaş zammını öldürdü

bunlar hala kira yardımı bekliyor


kral122
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:11

Verecekler ama İstanbul Ankara izmir


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 17:17

vermezler o işin içinden çıkamazlar

kime ne kadar vercen

istanbulda 15 binden aşağı ev bulamazsın

1000 lira mı vercen yardım

kral122, 7 dk. önce

Verecekler ama İstanbul Ankara izmir

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hükümetin memura zam teklifi kaç olur? Hükümetin teklifi çok çok düşük. Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirOcak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacını soranlara cevap2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKira yardımı vermediler mi şimdiZam hakkında acil

Sözlük

kadınlar parasız erkeği sevmez 4 padawan 1 Zerengökçe 1 karaciğer yağlanması 2 kıskanmak 1 Aslan burcu kadını 2 sözlük bağımlılığı 3 icap 1 aşure 2 Her şeye kulp bulma hastalığı 2

Son Haberler

Depremzede besicilere TİGEM'in üst düzey hayvanları dağıtılıyorDolar günü 27,04 TL'den tamamladıMeteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecekEbru Erdem davasının hükümlüsü tahliye olduktan sonra cinayet işlediBile bile sıkıştırdı, iki genci öldürdü, 'Ben biraz şımarığım' dedi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.