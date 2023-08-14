toplu sözleşmede hükümetin teklifi belli oldu

Son dakika: Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 35 zam teklif edildi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlara, hükümet toplamda yüzde 35 zam teklif etti.