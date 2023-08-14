Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:46
Zam hakkında acil

Arkadaşlar çalışma bakanı Ocak için %42 zam ongorduk diyor ama 14 verdiler nasıl oluyor aciklarmisiniz anlayanlar


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:50
Enflasyonu da hesaba katıyor. Beklenen öngörülen enflasyonu da kabaca hesaba ekliyor

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:23

Yani bu oranların üzerine 6 aylık enflasyon da mı eklenecek

Rafaello, 1 saat önce
Enflasyonu da hesaba katıyor. Beklenen öngörülen enflasyonu da kabaca hesaba ekliyor

Ankaraliyargic
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:25

Enflasyon eklenecek mi yoksa enflasyon yüzde 30 olursa alın size 30 14un uzeirnde zaten diyip biraki


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:27

yahu eklense ne eklenmese ne

hala bu kafada bu memur yazıklar olsun

her dönem zaten enflasyon kadar fark alıyorsun

ek olarak ne alabiliyorsun bunu sorgulayıp talep etmiyorlar

bu memurların zeka ortalaması 50 puan bile değil vallahi billahi

Ankaraliyargic, 54 dk. önce

Enflasyon eklenecek mi yoksa enflasyon yüzde 30 olursa alın size 30 14un uzeirnde zaten diyip biraki


Ankaraliyargic
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:41

Sorguluyoruz bizde istiyoruz merak etme, sen buna karşılık olarak ne yaptın şöyle bizde uygulayalım madem eylem mi boykot mu

üçbuçukali, 52 dk. önce

yahu eklense ne eklenmese ne

hala bu kafada bu memur yazıklar olsun

her dönem zaten enflasyon kadar fark alıyorsun

ek olarak ne alabiliyorsun bunu sorgulayıp talep etmiyorlar

bu memurların zeka ortalaması 50 puan bile değil vallahi billahi


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:43

bu memurlar ile bir şey yapılmaz

bunlar sarısenlerinde mutlular

cellatlarına aşık bunlar

Ankaraliyargic, 38 dk. önce

Sorguluyoruz bizde istiyoruz merak etme, sen buna karşılık olarak ne yaptın şöyle bizde uygulayalım madem eylem mi boykot mu


beyazdag06
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:45
Memuriyete ilk yılınız mı hocam?? Enflasyon farkı zam değildir değer kaybeden maaşının kaybının telfisidir. Enflasyon farkı önce senin refahının düşmemesi için uğraş verir sonra toplu sözleşme refah arttırma sözde..
Ankaraliyargic, 54 dk. önce

Enflasyon eklenecek mi yoksa enflasyon yüzde 30 olursa alın size 30 14un uzeirnde zaten diyip biraki


satac123
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 16:49

MB tahminine göre %25 enflasyon farkı oluşacağını varsayarak söylüyor. %14'te kendileri verince işte 125*114=%42 civarı yapıyor.


volkanv38
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 16:49

2023 ikinci ay enflasyon beklentisi %32 bu nedenle 132/1,06 dan %24,5 enflasyon farkı bekleniyor. %24,5 enflasyon farkının üzerine %14 enflasyon farkı eklenince yaklaşık %42 ediyor bakan bey bunu kastediyor. Yani ortada bir enflasyon öngörüsü var bu gerçekleşirse %42 alınacak.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:51

2 yıl daha memur enflasyon hesaplamakla ömrünü geçirecek

dünya üzerinde hiç bir ülkede

memur bu kadar enflasyon rakamı ile ilgilenmiyordur

volkanv38, 30 dk. önce

2023 ikinci ay enflasyon beklentisi %32 bu nedenle 132/1,06 dan %24,5 enflasyon farkı bekleniyor. %24,5 enflasyon farkının üzerine %14 enflasyon farkı eklenince yaklaşık %42 ediyor bakan bey bunu kastediyor. Yani ortada bir enflasyon öngörüsü var bu gerçekleşirse %42 alınacak.

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