Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 15:46
Hükümetin Zam teklifi 2yıl için toplam %35 :)

yıl sonu enflasyon beklentisi %58 hükümetin toplu sözleşme zam teklifi 2 yıl için toplam %35 bakalım sağlık sen buna ne tepki verecek güler misin ağlar mısın düşün memurum :)


cetek
Aday Memur
14 Ağustos 2023 15:55

Sağlık seni yetkili sendika yapan hemşirelerimize sağlık memurlarımıza hayırlı olsun.

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