Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:50
İŞÇİLERE VAR MEMURA YOK

İşçiler için her türlü fedakarlığı yapan devletimiz, memurundan neden esirgenir ki. tediye, ikramiye, yol parası ve yemek parası İşçiye var memura hiçbirşey yok. Kabul etmek akla zarardır. Okuyup bu devleti kalkındırma gayreti olan memurları ezmek ne gibi yarar sağlar hükümete. Bizler cezalandırılamayız. KPSS ile giren biz yüksek maaşı alan sürekli işçiler.

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