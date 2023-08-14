Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 15:59
4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parası

2022/11 ataması ile Sağlık Bakanlığına atandım Sağlık Teknikeri olarak. 17 Temmuz'da 20 günlük bir rapor aldım ayağımdan sakatlandığım için. Bugün ağustos bordrosuna baktım ve hiç param kesilmemiş görünüyor. E-Devlet'ten rapor sistemine girdiğimde rapor parası çıkmış görünüyor adıma 1 haftadır ama hala işlem devam ediyor ve banka bilgisi yok uyarısı veriyor. Şimdi benim param kesilecek mi kesilmeyecek mi? Ben bir de kesilmemiş paramın üstüne rapor parası mı alacağım? Hiçbir şey anlamadım bu durumdan. Bir bilen varsa cevaplarsa çok sevinirim.


cimbom28
Memur
14 Ağustos 2023 16:04

Görünen rapor parasını postaneden alabilirsin. Mutemetlik bu yaptığı hatayı fark ettiğinde sana döner ve aldığın para kadar geri iade etmeni ister parayı merak etme. O zamana kadar sesini çıkarma boşver. Biraz da onlar tutuşsun fark edince...


Fturken
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 16:24

rapor paraları artık maaşla beraber yatıyor boşuna postaneye gitme. yaşandı birkaç kere hemde. Rapor parası görünmesine aldanma o zaten görürünüyor.

cimbom28, 1 saat önce

Görünen rapor parasını postaneden alabilirsin. Mutemetlik bu yaptığı hatayı fark ettiğinde sana döner ve aldığın para kadar geri iade etmeni ister parayı merak etme. O zamana kadar sesini çıkarma boşver. Biraz da onlar tutuşsun fark edince...

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