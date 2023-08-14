Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 15:59
4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parası

2022/11 ataması ile Sağlık Bakanlığına atandım Sağlık Teknikeri olarak. 17 Temmuz'da 20 günlük bir rapor aldım ayağımdan sakatlandığım için. Bugün ağustos bordrosuna baktım ve hiç param kesilmemiş görünüyor. E-Devlet'ten rapor sistemine girdiğimde rapor parası çıkmış görünüyor adıma 1 haftadır ama hala işlem devam ediyor ve banka bilgisi yok uyarısı veriyor. Şimdi benim param kesilecek mi kesilmeyecek mi? Ben bir de kesilmemiş paramın üstüne rapor parası mı alacağım? Hiçbir şey anlamadım bu durumdan. Bir bilen varsa cevaplarsa çok sevinirim.

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