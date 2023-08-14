Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 16:01
Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?

Ali Yalçın: Eveledi geveledi net bir cevap dahi veremedi...

Sendikacılık diye bir şey yoktur.


cetek
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:02

Zam oranının buçuklu bir rakam olması kırmızı çizgisi.


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:04
Hakem heyetine kalır. Hükümetin teklifi verilir

EMRE YALCİN
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 16:06

Olmazsa olmazı zam oranının buçuklu olmasıdır.


falancaolsun
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:07
korkak ae

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:28

hadi koşun üye olun sendikasına

bakın başkanınız memuru nasıl rezil etti

hadi memnunsenliler gelin konuşun

eğer konuşacak kadar

hala bu adamı savunacak yüzünüz ve onurunuz varsa


Devir Kötü
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 16:59

Olmaz olmaz, zatı şahanenin teveccühüdür, başka ne olacak?


rasputin007
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:03

Yok mu 1 tane delikanlı MEMUR SEN üyesi.Savunsun başkanını sendikasını.

Hangi deliktesiniz ya.

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