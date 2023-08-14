2 yılda tayin isteyebilmek

Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz haziran ayında gelen zorunlu hizmet affı nedeniyle, zorunlu hizmet affına uğrayan öğretmenlerde 3 yıl çalışma süresi aranmadı. Okulumda bazı öğretmenler mevcut okullarına il dışı ile gelmiş, zorunlu hizmetlerini önceki okullarında tamamlamış olmalarına rağmen mevcut okullarında 2 yıl çalıştıktan sonra il içi ve iş dışı atamalarla tayin oldular. Yani affa uğramamışlardı. Merak ettiğim şu: 3 yıl şartı aranmadan herkes tayin isteyebildi mi? Eğer öyleyse istemeyerek( tabi bilmeden) büyük bir hata yaptım.

Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz haziran ayında gelen zorunlu hizmet affı nedeniyle, zorunlu hizmet affına uğrayan öğretmenlerde 3 yıl çalışma süresi aranmadı. Okulumda bazı öğretmenler mevcut okullarına il dışı ile gelmiş, zorunlu hizmetlerini önceki okullarında tamamlamış olmalarına rağmen mevcut okullarında 2 yıl çalıştıktan sonra il içi ve iş dışı atamalarla tayin oldular. Yani affa uğramamışlardı. Merak ettiğim şu: 3 yıl şartı aranmadan herkes tayin isteyebildi mi? Eğer öyleyse istemeyerek( tabi bilmeden) büyük bir hata yaptım.