Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 16:09
2 yılda tayin isteyebilmek
Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz haziran ayında gelen zorunlu hizmet affı nedeniyle, zorunlu hizmet affına uğrayan öğretmenlerde 3 yıl çalışma süresi aranmadı. Okulumda bazı öğretmenler mevcut okullarına il dışı ile gelmiş, zorunlu hizmetlerini önceki okullarında tamamlamış olmalarına rağmen mevcut okullarında 2 yıl çalıştıktan sonra il içi ve iş dışı atamalarla tayin oldular. Yani affa uğramamışlardı. Merak ettiğim şu: 3 yıl şartı aranmadan herkes tayin isteyebildi mi? Eğer öyleyse istemeyerek( tabi bilmeden) büyük bir hata yaptım.

Kitap Dünyası
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:14

Maalesef isteyemedik hocam, 4 yıl şartı istediler ama bu tayin döneminde bu hatadan dönüleceğine inanıyorum


mathogtrm
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:15
Sözleşmeli öğretmenlerde 4 yıl şartı istediler galiba hocam. Kadrolu öğretmenler 3 yıl şartı istenmedi mi onu merak ediyorum
Kitap Dünyası, 1 saat önce

Maalesef isteyemedik hocam, 4 yıl şartı istediler ama bu tayin döneminde bu hatadan dönüleceğine inanıyorum


Kitap Dünyası
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:22

İlk atama olup da nisan ayında kadroya geçenlerden 4 yıl istediler hocam

mathogtrm, 1 saat önce
Sözleşmeli öğretmenlerde 4 yıl şartı istediler galiba hocam. Kadrolu öğretmenler 3 yıl şartı istenmedi mi onu merak ediyorum
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