Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 16:12
Yine asgari ücretli olacağız, bekleyin görün!

Arkadaşlar seçimden önce dedik ama kimse inanmadı. Şimdi 2024'te asgari ücrete yine yaklaşacağız ve 2025 ocakta eşitleneceğiz. Buraya not düşeyim, bu konuyu acı bir mesajla güncellerim o gün geldiğinde.


Habunedu
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:28

Üyle süyleme reizimiz kkdan daha fazla zam teklifi verdi ben malım 2.5x sabit asgari ücretten anlamam 22bin tlyi duyunca reisime basar oyumu geçerim. Feleğim şaştı lan 22 bini duyunca. Basıcam tabii. Seyyanen falan da hikaye, zaten memurların en malı ben olduğum için (71 ile atandım) en az ben alıyordum. En çok da bana verdi hükümetim. Iyi puanlarla atananlar almasınlar banane. Mühendis falan sanki dünyayı kurtarıyo pezevengler. Zaten kafaları çalışsa yurt dışı özel sektör bilmem ne. Bu arada bekar ve çocuksuzum 20.5 maaş aldım bana en düşük 22k demişlerdi. 1.5k maaşımı sen mi çaldın başlık sahibi? Kim giriyo bu banka hesabıma buçukalimünyum.


Devir Kötü
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 17:01

Ben hep derim bunlar iyi günler diye, hükümet memuru gözden çıkardı arkadaşlar. Bunda anlaşılmayacak birşey yok, biz hep Avrupa'nın elli yıl gerisinden gittiğimiz için kapitalist döneme yenş geçiyoruz belki elli sene sonra yüzü gülenler olacaktır.

Tavsiyem, şimdiden gardınıızı alın çalışırken sizi sefil edenler emeklilikte direk toprağa koyarlar haberiniz ola...

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