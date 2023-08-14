Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 16:12
11 Eylül de grev için meydanlara.

Ebs nin başını çekeceği ve diğer tüm sendikaların katılım sağlayacağı bir etkinlikle meydanlara inmeliyiz. Başka türlü isteklerimiz kabul görmeyecek gibi gözüküyor. Ebs grev mi yapar gibi yorumlara gerek yok. Bu sefer yapmalı.


tc1923
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:00

Öğretmenlerin grevi, öğrenci eğitimini olumsuz etkileyebilir. Eğitim altyapısı, öğretim programı ve öğrenci performansı gibi faktörler düşüş gösterebilir. Öğrencilerin hakkına girmeyin.


majesteleri7
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 17:10

Aman gözüm fazla gaza gelme sap gibi kalırsın ortada.bizim camiada herkes hoplar zıplar hadi o zaman diyince benim işim var çişim var der tüyer.cömert derler maldan ederler yiğit derler candan ederler aman ha guzum laflarımı yabana atma.ele ne olursa sana da o olur çok kafana takma

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