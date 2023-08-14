Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 16:24
1. İldışı ataması olanlara haksızlık yapılmıştır her yer boş gösterilmeyerek

Kıyıda köşede boş gösterilen yerlere tayin istemek zorunda kaldık. Ve oralara tayinimiz çıktı,ilişik kesip başladık. Şimdi 2. ildışı tayinlerde her yer boş gösterilecek. Daha düşük puanlı olanlar daha iyi yerlere gidecek muhtemelen. 1.ildışında tayini çıkanlara çok büyük haksızlık yapılmıştır


ibroibro
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:38
İlk atamalar için niye ses çıkarmadın zamanında Eylül 85 ile doğuya giden adam 82 ile şubatta batıya gidiyor bu işler böyle haksızlık olmayan durum mu var ki il emri merkeze gelmek için köylerden 300 puanlilar beklerken il emri ile 50 puanlı adam merkeze geliyor bunu anlat mesela

derdino
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:50

Ben kendi bildiğimi anlatayım, sen kendi bildiğini anlat


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:09

Hocam haklısınız ama sadece size değil herkese haksızlık yapılıyor mesela bu sene il içi yer değiştiremeyenler seneye değiştiririm diye umutlanıyordu mesela benim gibi ama artık o da inkamsız olur 2. İl dışı ile, şimdi il içi il dışı beraber olması il içine haksızlık


ibroibro
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:16
Bencillik olduğu sürece anlamı yok haksızlıklar daima oluyor sorunlar çözülmüyor bazıları torpil ile işi yürüttüğü için umrunda değil onlar için

derdino
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:16

Bu anlamda 1.ildışı atananlara bir kolaylık sağlamanızı ümitle bekliyoruz sayın bakanım


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:17

Nasıl bir kolaylık anlamadım?

derdino, 4 dk. önce

Bu anlamda 1.ildışı atananlara bir kolaylık sağlamanızı ümitle bekliyoruz sayın bakanım

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