1. İldışı ataması olanlara haksızlık yapılmıştır her yer boş gösterilmeyerek

İlk atamalar için niye ses çıkarmadın zamanında Eylül 85 ile doğuya giden adam 82 ile şubatta batıya gidiyor bu işler böyle haksızlık olmayan durum mu var ki il emri merkeze gelmek için köylerden 300 puanlilar beklerken il emri ile 50 puanlı adam merkeze geliyor bunu anlat mesela

İlk atamalar için niye ses çıkarmadın zamanında Eylül 85 ile doğuya giden adam 82 ile şubatta batıya gidiyor bu işler böyle haksızlık olmayan durum mu var ki il emri merkeze gelmek için köylerden 300 puanlilar beklerken il emri ile 50 puanlı adam merkeze geliyor bunu anlat mesela