Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 16:27
Maaşlardaki farklılık
Sabit ek ödeme (Nisb) aynı zamanda başladığım arkadaşla bana yatan ücrette farklılık var neye göre hesaplanıyor bu ?

lDeimosl
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 16:46

Gelir vergisi oranı düşük olana düşük, yüksek olana yüksek yatar brüt. Amaç neti eşitlemek.

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