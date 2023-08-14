Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 16:29
İlk etapta memura sıfır TL kira yardimi

Şimdilik üzerini cepten ödemeye devam.!


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 16:33

:))))


Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 16:34

Teklifi revize edin hocam :)


karub9191
Şef
14 Ağustos 2023 16:39

İstanbul haric gerek yok. Böyle saçma sapan istekler yüzünden olabilecek şeyler de olmuyo. Nöbet ücreti arttırılabilir mesela. Eğitim ödeneği aynı şekilde. Tutturdular bı kira yardımı kira yardımı.


majesteleri7
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 17:03

Aynen hocam haklısın linç ederler seni ama haklısın.alınacaksa diğer kalemlerde herkese bi şeyler alınmalı.ek ders ücreti nöbet ücreti eğitim ödeğinib artırılması bayram ikramiyesi bunlar olmalı gündem.kira yardımı işi tutmaz.evi olan ne olacak ona kira yardımı yok mu?ya da kirada gösterir biri kendini parayı yer.karı koca ayrı evde kalıyoruz der falan filan.

karub9191, 41 dk. önce

İstanbul haric gerek yok. Böyle saçma sapan istekler yüzünden olabilecek şeyler de olmuyo. Nöbet ücreti arttırılabilir mesela. Eğitim ödeneği aynı şekilde. Tutturdular bı kira yardımı kira yardımı.

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